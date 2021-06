36 skadd av bilbombe ved militærbase i Colombia

36 mennesker er skadd, tre av dem alvorlig, etter at det gikk av en bilbombe ved en militærbase i den colombianske grensebyen Cucuta. Byen ligger på landets østre grense mot Venezuela.

Under et hastebesøk til basen beskrev forsvarsminister Diego Molano angrepet som et «forferdelig terrorangrep», som forsøkte å skade så mange soldater som mulig. For de tre som er alvorlig skadd etter angrepet, er tilstanden angivelig kritisk. Molano sa at geriljagruppen ELN trolig står bak, men viste ikke til noen beviser for dette.

222 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 222 koronasmittede i Norge. Det er 34 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 177 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 239, så trenden er fortsatt synkende.

I Oslo er det registrert 38 nye koronasmittede siste døgn. Det er to over snittet de sju foregående dagene. 38 tilfeller er 11 flere enn på mandag, men 23 færre enn samme dag forrige uke. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 62 smittede per dag.

Bidens ordre om stans i ny olje- og gassleting blokkeres

Biden-administrasjonens ordre om midlertidig stans i ny olje- og gassleting på føderal grunn har blitt blokkert av en føderal dommer i Louisiana. Letingen ble midlertidig stanset da Biden 27. januar undertegnet en rekke presidentordre med formål å bekjempe klimaendringene, blant dem et opphold i utdelingen av nye letelisenser på føderal grunn.

Tirsdagens kjennelse gir 13 delstater midlertidig fritak fra ordren, og det heter videre at kjennelsen er gjeldende for hele landet. Saksøkerne har hevdet at presidentordren førte til økte oljepriser og tap av jobber i sektoren, men stansen i salget av nye lisenser stanser ikke selskaper fra å fortsette leting på lisenser som allerede er utstedt.

Israelske luftangrep mot Gaza etter angrep med brannballonger

Israel har rettet nye luftangrep mot Gaza, etter at det ble sendt brannballonger fra palestinsk side. Angrepene fant sted tidlig onsdag lokal tid, etter at militante på palestinsk side sendte brannballonger inn i Sør-Israel, opplyser sikkerhetskilder og vitner til nyhetsbyrået AFP.

Luftangrepene og brannballongene er den første store oppblussingen av konflikten siden en våpenhvile 21. mai gjorde slutt på elleve dager med kamper der 260 palestinere og 13 israelere ble drept, og de første etter at en ny koalisjonsregjering veltet tidligere statsminister Benjamin Netanyahu etter tolv år ved makten.