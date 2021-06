Hjelpeorganisasjoner frykter ny overdosesommer

Tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) som ble publisert forrige uke, viser at 324 personer døde av overdose i fjor. Det er 49 mer enn året før, og det høyeste dødstallet på 20 år.

I fjor sommer var det mer enn et overdosedødsfall hver eneste dag og hjelpeorganisasjonene frykter at det samme vil skje i år, skriver Klassekampen.

Mye tyder på at koronapandemien og tiltakene den har medført har rammet de tunge rusbrukerne ekstra hardt. Økningen har nemlig vært spesielt høy i Oslo, Viken og Vestland, som alle har vært særlig hardt rammet av korona-nedstengning.

– Det må bygges solide tiltak, så vi på sikt kan unngå en sommer som i fjor. Tilbudet bør styrkes slik at man kan hjelpe flere. Ikke bare her i Oslo. Politikere i Viken og hele landet må ta ansvar for å gi sine brukere et livreddende tilbud, sier Heidi Hansen, erfaringskonsulent ved Prindsen Mottakssenter i Oslo.

Arild Knutsen, leder i Foreningen for Human Narkotikapolitikk kommer med en innstendig oppfordring til politikerne:

– Vi må sette inn ekstra innsats nå, for dette kan fort bli de verste månedene, sier han.

Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, sier at hun ser alvorlig på situasjonen og skriver i en epost til avisen at kommunen utover sommeren også vil fokusere på overdoseforebyggende tiltak i samarbeid med de organisasjonene som driver hjelpetilbudene.