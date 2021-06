NRK Alltid Nyheter skifter navn

Det nye navnet vil bli innført fra mandag 21. juni, skriver avisa.

– Dette er en beslutning som er godt forankret både i Nyheter og i radioledelsen, og vi er glade for at vi endelig får gjennomført navnebyttet, opplyser NRKs nye verbalsjef i radio, Eva Midttun Leira, i en melding på NRKs intranett.

Til Medier24 sier hun at det er to hovedgrunner til endringen: At det ikke lenger er noen andre NRK-kanaler med «alltid» i navnet, og at kanalen nå er en del av en felles sendedesk i NRK Nyheter-avdelingen.