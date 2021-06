Mye godstrafikk, en voksende kø av personbiler, og full parkeringsplass på tollstasjonen forårsaket problemene, skriver Aftenposten.

– Vi har fryktet dette siden åpningen ble varslet. Vi har vært i kontakt med både departementet og Statens vegvesen for å få satt inn tiltak for å forhindre dette, skriver administrerende direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund.

Han forklarer at køene skaper problemer fordi lastebilene blir forsinket, sjåførene går tomme for kjøretid, og stramme marginer gjør at forsinkelser får negative konsekvenser lenger ut i kjeden.

Nå vurderer flere medlemsbedrifter å plassere lastebilsjåfører på grensa.

For å løse problemet foreslår Mo at man flytter persontransporten over på den gamle Svinesundbroen. I dag kan den kun trafikkeres av grensependlere, ettersom det ikke er kontroll- og teststasjon der. Mo foreslår også en tydelig inndeling av filene over den nye broen, slik at noen er reservert for person- og noen for godstrafikk.