Oslo Høyre kan snu i mistillitssaken mot Lan Marie Berg

Gruppeleder for Oslo Høyre, Anne Haabeth Rygg, avventer et møte i finansutvalget i Oslo bystyre mandag ettermiddag.

– Kommer det helt ny informasjon der som på noen måte endrer saken, så skal vi selvfølgelig lytte til hva byråden har å si. Vi tar dette på alvor, sa Rygg da hun møtte pressen foran Oslo rådhus mandag.

Hun understreker at bystyregruppa ennå ikke har fått all informasjonen de har bedt om, i saken.

– Kommer det informasjon som viser at byråden har reagert og har tatt tak i de mange overskridelsene, så må vi jo forholde oss til det. Men den informasjonen vi har til nå, tilsier mistillit.

Tidligere mandag sa Rygg at Oslo Høyre er fornøyd med at også Rødt går inn for mistillit mot Lan Marie Berg. Til VG sa Rygg at hun ikke er overrasket over Rødts konklusjon.

– I denne saken har Berg ved gjentatte anledninger ikke bare unnlatt å informere bystyret om eskalerende utgifter i Oslo kommunes største enkeltinvestering noensinne, men holdt tilbake informasjon.

– Det kan en byråd rett og slett ikke gjøre, og det burde hun ha skjønt etter snart seks år i jobben, sa Rygg.