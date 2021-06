Nationaltheatret får nytt styre

Hun erstatter Merete Smith som går av som styreleder.

Marchand får med seg Vincent Mrimba og Julie Andersland som nye medlemmer av styret. Asta Busingye Lydersen, Henrik H. Langeland og Olav H. Selvaag er gjenoppnevnt i styret, opplyser Kulturdepartementet i en pressemelding.

– Det er et kompetent og bredt sammensatt styre som nå er oppnevnt for Nationaltheatret. Det er en krevende tid for teatret, med rehabilitering av teaterbygningen og midlertidig drift i rehabiliteringsperioden, så det er viktig å ha et kompetent styre, sier kulturminister Abid Raja (V).