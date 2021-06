Deltavariant påvist i Tønsberg

Det er ikke oppgitt om det er oppdaget ett eller flere tilfeller.

– Dette er en alvorlig situasjon. Vi vet at denne varianten sprer seg raskt, og at fullvaksinerte også kan bli smittet. Nå diskuterer vi om det er behov for å sette inn flere tiltak for å forsøke å stoppe spredningen, sier ordfører Anne Rygh Pedersen i en pressemelding.

Hun ber befolkningen være ekstra nøye med å holde avstand og følge smittevernreglene nøye.

Mandag ble deltavarianten påvist i nabokommunen Færder.

Det er registrert 23 nye coronasmittede i kommunene Tønsberg og Færder det siste døgnet.