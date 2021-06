Frp solide i Listhaugs hjemfylke

I NRKs ferske måling, som er gjort av Norstat, får Frp 18 prosent av stemmene.

Det er riktignok 0,3 prosentpoeng ned fra forrige måling i april, men med en Ap-nedgang på hele 3,5 prosentpoeng ned til 17,3 prosent, er dermed Frp nå fylkets tredje største parti.

Med dette resultatet ville Frp Møre og Romsdal fått to plasser på Stortinget.

– Vi har fjernet bompenger for 1.4 milliarder kroner, som innbyggerne våre har spart. Nå ser vi at de andre partiene konkurrerer om å få tilbake bompenger. På Sunnmøre blir de teppebombet med bompenger både gjennom bomringer rundt byen, men også gjennom at de må betale store deler av Møreaksen, sier Listhaug.