Testsenter for å bekjempe akutt forurensing etableres i Fiskebøl i Vesterålen

Senteret vil både kunne bli et nasjonalt øvingssenter for opprydding av akutt forurensning på strender, og vil også kunne ta en rolle som et internasjonalt senter for øving i arktiske forhold, opplyser regjeringen.

Ved senteret skal de teste ut teknologi, prøve ut materiell og holde øvelser for dem som skal ut og rydde i utfordrende værforhold når en hendelse inntreffer, ifølge samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).