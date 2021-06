Astri Aas-Hansen ny leder i EOS-utvalget

− Vi har sikret kandidater med solid og bred erfaring til disse viktige vervene, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Astri Aas-Hansen er dommer i Oslo tingrett og i dag nestleder for EOS-utvalget. Hun vil ta over for Svein Grønnern.

Krohn Devold foreslås som ny nestleder, mens Jan Arild Ellingsen og Olav Lysne er foreslått som nye utvalgsmedlemmer

EOS-utvalget er Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene.