Politiet melder om stor pågang, lang ventetid og lang kø ved grenseinngangen til Norge ved Svinesund.

Den største utfordringen er at de som kommer til grensepasseringen, ikke har registrert innreisen sin til Norge, melder politiet.

– Litt av utfordringen er å bistå og veilede de reisende med registreringen av innreise, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til NTB.

Fra og med fredag i forrige uke åpnet regjeringen for at fullvaksinerte og personer som har gjennomgått coronasykdom de siste seks månedene, ikke lenger trenger å være i innreisekarantene etter å ha vært i utlandet.

Ved ankomst Norge må de likevel ha fylt ut et innreiseskjema, de må kunne framvise et norsk coronasertifikat som viser at de oppfyller kriteriene for å få fritak fra innreisekarantene, og de må testes for koronavirus.

Politiet oppfordrer de som skal inn i landet til å registrere innreisen sin på forhånd.

– Dersom de gjør det, vil passeringen på grensen gå langt smidigere. Politiet på stedet melder om ventetid på til tider opp mot fire-fem timer, sier Samuelsen.