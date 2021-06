NHO om coronasertifikatet: – Gode nyheter

Blant mulighetene et koronasertifikat gir, er deltakelse på større arrangementer med opptil 1.000 personer innendørs uten tilviste plasser. Det gleder administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv:

– Dette er gode nyheter for større konferansehoteller.

Men private arrangementer på offentlig sted er ikke inkludert i mulighetene helseminister Bent Høie (H) la fram på en pressekonferanse mandag.

– Vi forventer at det snarlig blir åpnet opp for 50 personer på private arrangementer på offentlig sted, og at beskyttede personer kan regnes i tillegg slik det kan i private hjem, sier Devold.

Hun understreker at juni er en viktig måned for slike arrangementer og mener hoteller og restauranter over hele landet lider tap på grunn av den nåværende begrensningen på 20 personer.