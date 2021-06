Norge beholder feltsykehus i Kabul ut 2021

Det kunngjorde Erna Solberg (H) på Natos toppmøte i Brussel mandag.

– Vi mener at vi fortsatt skal yte våre afghanske partnere hjelp på ulike måter, selv om Natos militære engasjement går mot slutten. Vi har først og fremst sagt at vi ønsker å bidra med hjelp og støtte på den humanitære siden og utviklingssiden. Men vi har også, etter at vi ble spurt om det, sagt ja til å forlenge sanitetsbidraget i en overgangsperiode, sier Solberg til norsk presse i Brussel.

Hun tar forbehold om at sikkerheten må ivaretas for dem som jobber på sykehuset. Sikkerhetssituasjonen akkurat nå beskrives av statsministeren som uoversiktlig og skjør, og det er ventet at dette kan forverre seg når Nato trekker de militære styrkene sine ut av landet.

Det må også foreligge en invitasjon fra Afghanistan, slik at det folkerettslige grunnlaget for tilstedeværelsen er på plass.

Norge har signalisert at driften kan opprettholdes ut året, men ikke utover første kvartal 2022.

– Feltsykehuset er svært viktig for at vi kan ha en diplomatisk og sivil tilstedeværelse i Kabul. Det er viktig for at Norge og resten av det internasjonale samfunnet fortsatt kan bidra til humanitær hjelp og utviklingsinnsats, og støtte fredsprosessen i Afghanistan, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding.