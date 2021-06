Ålesund tilbyr ukentlig coronatest til russen

Teststasjonen er i dialog med russen, og de vil få ekstra oppfølging nå i russetida med faste tider for testing, skriver kommunen i en pressemelding.

– Ålesund kommune er i kontinuerlig dialog med russen og har formidlet viktigheten av godt smittevern. Nå tilbyr vi testing som et ekstra tiltak for å sørge for at eventuell coronasmitte blir oppdaget tidlig, sier ansvarlig for teststasjonen i Ålesund, Rigmor Winther.

Teststasjonen på Åse vil stemple «Testet for covid-19» på russeklær eller lue.