SV reagerer kraftig på at Nav ba sosialhjelpssøker om å låne grill

Vedtaksbrevet fra Nav har sirkulert i sosiale medier i helgen, mye på grunn av begrunnelsen Nav Indre Østfold oppgir for å avslå støtte til strøm i en søknad om økonomisk sosialhjelp:

«Det er nå sommer, og det er meldt varmt og fint vær over en lang periode. Du er dermed ikke avhengig av varme i din bolig for å overleve», skriver Nav i vedtaket.

«Kanskje kan du låne deg en grill om du ikke har en selv, slik at du kan lage deg middager uten å være avhengig av elektrisitet i hjemmet. Det ligger per 09.06.21 også flere griller på finn.no som gis bort i nærområdet. Videre kan du drikke saft/vann fra springen hjemme, slik at du ikke er i behov for kjøleskap for å få i deg drikke i disse sommermånedene», står det i brevet fra Nav Indre Østfold.

Nav beklager at de rådet en sosialhjelpssøker til å låne grill da han ikke klarte å betale strømregningen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

SV: – Hårreisende

SV-leder Audun Lysbakken reagerer kraftig på avslaget.

– Dette er et uakseptabelt og hårreisende eksempel på hvordan mennesker som søker hjelp, opplever å bli behandlet. Alle trenger strøm og mat, og ingen skal bli møtt med at de klarer seg uten strøm eller kjøleskap fordi været er bra, sier Lysbakken til VG.

Han er bekymret for at det er flere slike vedtak i Nav-systemet og sendte mandag et skriftlig spørsmål til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) hvor han ber om en gjennomgang.

Nav beklager

Leder ved Nav Indre Østfold, Rikke Haagensen, beklager vedtaket.

– Vi vil nå foreta en gjennomgang av våre rutiner for utsendelse av vedtak og foreta en internkontroll for å sikre at det er god ivaretakelse av våre innbyggere i det som kommuniseres ut, skriver hun i en epost i VG.

I brevet fra Nav står det at sosialhjelpssøkeren har fått stengt strømanlegget og må betale i overkant av 9.000 kroner for å få strømmen tilbake. I vedtaket innvilges søkeren nødhjelp på 600 kroner, men får altså avslag på forespørselen om støtte til strøm, skriver Faktisk.no.