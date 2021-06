Regjeringen og FHI redegjør for bruk av coronasertifikatet i Norge

Regjeringen ved Helse- og omsorgsdepartementet holder mandag fra klokken 15 pressekonferanse om bruk av coronasertifikatet i Norge.

Tilstede i Marmorhallen vil være helse- og omsorgsminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og assisterende direktør i Folkehelseinstituttet Gun Peggy Strømstad Knudsen.

Mandag lanserte Folkehelseinstituttet app som kontrollerer at coronasertifikater er gyldige. Applikasjonen er ment for bruk i Norge, skriver NRK.

Appen, som har fått navnet «Kontroll av koronasertifikat», er den offisielle norske applikasjonen for verifikasjon sertifikatet.

Ifølge beskrivelsen inneholder appen en funksjonalitet for å kontrollere at et coronasertifikat er gyldig ved å skanne QR-koden i sertifikatet.