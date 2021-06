Lave smittetall gir gjenåpningsoptimisme i Oslo

Ikke siden 6. september har antallet registrerte smittede per døgn i hovedstaden vært like lave som nå.

Det gleder byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Jeg er veldig glad for at smittetallene fortsetter å synke, alt tyder på at den gradvise, kontrollerte gjenåpningen av Oslo fortsetter å gå bra, sier Johansen til NTB.

Smittetallene i Oslo har ligget stabilt lavt den siste tiden. De tre siste dagene er det registrert henholdsvis 18, 19 og 12 nye covid-19-tilfeller.

Ser man på tallene for sist uke, peker pila kraftig ned. Sist uke ble det registrert 292 nye smittede i Oslo, opplyser Oslo kommune til NTB.

Det er en solid nedgang sammenlignet med uken før, da tallet var 596. Vi må tilbake til uke 40 i fjor sist uketallet var så lavt i Oslo.

Vurderer videre gjenåpning

Byrådet vil i løpet av de nærmeste dagene gjøre en vurdering av videre gjenåpning, opplyser Johansen.

Dermed kan det gå mot at det blir tillatt med flere deltakere på arrangementer, flere gjester i private hjem og utvidet skjenketid.

– Forholdene ligger nå godt til rette for å gå videre og ta et større jafs, for det er mange som har måttet vente lenge, sier byrådslederen.

Oslo er på trinn to av gjenåpningsplanen til kommunen, og de nåværende coronatiltakene gjelder fram til 18. juni.

Etter et smittehopp blant russen i forrige uke, utsatte Oslo den videre gjenåpningen med én uke. Ifølge Johansen har hovedstaden lykkes i å slå ned utbruddet.

– Vi har klart å slå ned russe-utbruddet gjennom utrettelig innsats fra smittesporere og helsepersonell, og vaksineringstakten er nå rekordhøy, sier han.

– Svært gledelig

Også assisterende helsedirektør Espen Nakstad og helseminister Bent Høie er glade for de lave smittetallene i Oslo.

– Det er svært gledelig at smitten avtar i Oslo og Norge. Det lover godt for at man kan fortsette gjenåpningen av samfunnet slik det er planlagt, sier Nakstad til NTB.

Helseminister Høie sier at Oslo-borgerne er flinke på smittevern og påpeker at mange har takket ja til vaksine.

– Fremdriften i vaksinasjonen både i Oslo og resten av landet gjør at vi gradvis kan gjenåpne samfunnet. Det er viktig at alle fortsatt følger smittevernrådene og reglene for at vi skal kunne åpne samfunnet gradvis og beholde kontrollen til alle som ønsker det, er ferdig vaksinert, sier han til NTB.