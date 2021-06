Det er i et intervju med Morgenbladet at Aavitsland forteller om den nye jobben.

– Dette er en satsing hvor man skal forske på pandemier og pandemiberedskap på en tverrfaglig måte, sier Aavistland, som føyer til at dette er noe han gleder seg skikkelig til.

Aavitsland er ansatt som overlege ved FHI og har blitt et kjent fjes under pandemien, kanskje særlig etter at han tvitret setningen «Det var den pandemien» for en drøy uke siden.