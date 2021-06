Frp om Nasjonal transportplan: – Bare tomme løfter

Når en ny Nasjonal transportplan (NTP) vedtas i Stortinget mandag, vil Frp at det settes av penger til en rekke konkrete samferdselsprosjekter

– Uten forpliktende vedtak i Stortinget om å sette av penger og antyde når prosjektene skal startes opp, blir Nasjonal transportplan bare tomme løfter fra de andre partiene, sier Bård Hoksrud, transportpolitisk talsperson i Fremskrittspartiet.

Punkterer ideen

Men det punkterer hele ideen om å vedta en helhetlig transportplan, poengterer Hareide.

– Regjeringen har fått flertall for alt vi har foreslått i NTP. Så har Frp fremmet forslag om en rekke – jeg vil si urealistiske – enkeltprosjekter, men ingen av disse vil det blir flertall for i dag, konstaterer han.

– Vi har lagt fram en ambisiøs og realistisk NTP som vil definere samferdselspolitikken i årene framover, sier Hareide.

Transportplanen vil gjelde fra 2022 til 2033. Totalt har NTP en ramme på drøyt 1.200 milliarder kroner, hvorav 123 milliarder er bompenger. Planen er den sjette i rekken som Stortinget vedtar.

Regjeringen prøvde først å få til en avtale med Frp, som i utgangspunktet krevde en betraktelig budsjettøkning på 400 milliarder kroner, men det ville ingen av de andre partiene være med på.

372 tilleggsforslag

Ved siden av selve transportplanen skal de folkevalgte stemme over en svært lang rekke tilleggsforslag, i alt 372.

Av disse er hele 104 av forslagene fremsatt av MDGs enslige svale på Stortinget, Per Espen Stoknes. MDG ønsker seg i utgangspunktet en helt ny NTP der klima- og naturmål og vern av matjord blir overordnede føringer for all transportplanlegging.

Rødt har 38 tilleggsforslag, mens Senterpartiet står bak 34.