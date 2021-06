Asker-hytte kan sette ny prisrekord i Indre Oslofjord

Det er investor Terje Andresen som selger hytta utenfor Konglungen, skriver Dagens Næringsliv.

I 1998 kjøpte han den nær 17 mål store fritidseiendommen på Bjerkøya for 8 millioner kroner. Nå er fritidseiendommen lagt ut for salg for 48 millioner kroner. Hvis den oppnår den prisen vil det være den høyeste prisen som er betalt for en fritidseiendom på det åpne markedet i Indre Oslofjord noensinne, og den nest høyeste prisen for en fritidseiendom i Norge i det hele tatt.

Kjøpesenter-milliardær Arne Vannebo innehar fortsatt norgesrekorden etter at han i 2014 ga 52 millioner for landstedet Gaupholmen i Lillesand.