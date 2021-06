Hvem blir med Bezos-brødrene til verdensrommet?

Vinneren av nettauksjonen på den tredje plassen i New Shepard-kapselen, kunngjøres lørdag. Jeff Bezos, som eier romfartsselskapet Blue Origin, og broren skal fylle de to øvrige plassene under den korte romfarten 20. juli.

Demonstrasjon mot G7

Extinction Rebellion har varslet en demonstrasjon i Falmouth, der verdenspressen holder til, mot G7-toppmøtet i Cornwall lørdag.

Valg i Algerie

Det er valg på ny nasjonalforsamling i Algerie. Valget preges av boikott, en sterk protestbevegelse og innhenting etter pandemien.

Skitinget avholder valg

Norges skiforbunds ting avvikles digitalt. Lørdag er det valg av styret. Valgkomiteen har innstilt Erik Røste på gjenvalg som president. De nye foreslåtte medlemmene er Kristin Vestgren Sæterøy (visepresident) og Sigrid Johanna Snuggerud.

Fotball-EM fortsetter

Andre dag av EM-sluttspillet i fotball for menn. Lørdag møtes Wales – Sveits i gruppe A,; Danmark – Finland i gruppe B; og Belgia – Russland – også de i gruppe B.