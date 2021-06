Coronasertifikatløsning for ikke-digitale brukere på trappene

Rundt 110.000 personer kan ikke bruke PC, mobil eller nettbrett for å laste ned coronasertifikat fra Helsenorge. Det er uklart hvor mange av disse som faktisk vil ha behov for et coronasertifikat, skriver Helsedirektoratet i en pressemelding.

Foreløpig er det kjent at sertifikatet vil brukes til grensepassering, og det kommer mer informasjon om bruk av coronasertifikatet i Norge på mandag.

Coronasertifikatet er tilgjengelig for alle som kan logge seg inn på Helsenorge med for eksempel BankID. Det finnes også en fullmaktsløsning på Helsenorge som gjør det mulig for andre å skrive ut coronasertifikat. Ved å benytte denne løsningen vil den som får fullmakt også få tilgang til informasjon om for eksempel resepter til personen som gir fullmakt.