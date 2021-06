Ikke lenger fare for giftig røyk fra industriområde i Sandefjord

Det er ikke lenger fare for giftig røyk i området. Beboere kan nå åpne vinduer og oppholde seg utendørs. Det vil fortsatt være aktivitet fra både brannvesen og politi, men faren er over, opplyser Sørøst politidistrikt på Twitter fredag ettermiddag.

Brannen oppsto i en batteripakke for elbil, ifølge politiet. Det var ikke fare for spredning av brannen, og like etter klokka 14 meldte politiet at man hadde kontroll over brannen.

Ifølge Sandefjords Blad gikk Sykehuset i Vestfold i grønn beredskap etter ulykken, men er nå tilbake i ordinær drift.

– SiV mottok tolv pasienter til sjekk og observasjon. Tre pasienter hadde noe luftsymptomer, resten ingen symptomer, opplyser sykehuset i en pressemelding.

På grunn av en ugunstig vindretning og mulig giftig røyk, ble noen beboere evakuerte fra stedet. Disse er nå tilbake i sine hjem.

Politiet fikk den første meldingen om brannen klokka 13.20.