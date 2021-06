Libero kaller tilbake ammeinnlegg

Tilbakekallingen gjelder Libero Nursing pads, skriver selskapet i en pressemelding.

Innleggene festes på innsiden av BH-en ved hjelp av teip, og det er dette limet som i noen ammeinnlegg kan danne små klumper som kan løsne.

Libero skriver at det ved svelging ikke vil være farlig for babyens helse, men at det kan få alvorlige implikasjoner hvis klumpene kommer inn i luftveiene.

Libero tilbakekaller produktet med øyeblikkelig virkning og anbefaler forbrukere om å ikke bruke produktet. Dette er andre gang i år at ammeinnleggene blir tilbakekalt. De ble nylig relansert, men også det nye produktet har altså kvalitetsproblemer.

Libero understreker at de ikke kjenner til at noe barn har blitt skadd av produktet.