Direktør i Aker Solutions-selskap siktet i Malaysia

Aker Solutions bekrefter siktelsen til Dagens Næringsliv.

Mannen nektet straffskyld i et rettsmøte i Malaysia fredag, ifølge lokale medier.

Anklaget for å ha presentert falsk informasjon

Han fikk innvilget kausjon, og saken gjenopptas 30. juli, ifølge E24.

Datterselskapet har vært under etterforskning i Malaysia siden i fjor, anklaget for å ha presentert falsk informasjon om eierskapet av selskapet, for å sikre seg lisenser fra det statlige oljeselskapet Petronas.

Disse ville normalt vært forbeholdt selskaper eid av etniske malaysiere.

Innkalt til avhør



Torsdag ble det kjent at direktøren var kalt inn til avhør.

Aker Solutions opplyste da i en pressemelding at de ville fortsette en «åpen og transparent» dialog med myndighetene i Malaysia.

– Sammen med den involverte direktøren i Malaysia, skal selskapet jobbe med å fremskaffe og klargjøre tilleggsinformasjon myndighetene har bedt om, skrev de.

Lisensene ble fornyet i midten av 2020, ifølge meldingen. Selskapet venter ikke at siktelsen vil påvirke deres virksomhet i Malaysia, heter det.