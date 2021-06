Mann innelåst i sin egen bil i flere timer

Politiet melder at mannen hadde låst seg inn bak i sin egen bil ved Bjørnfjell øst for Narvik.

Operasjonsleder Lars Halvorsen sier til VG at mannen i 30-årene skal ha lagt seg til å sove i bilen sin, men våknet til at han var låst inne i bagasjerommet.

– Hadde lite luft og følte seg dårlig

Mannen ringte politiet da det begynte å bli lite luft igjen i bilen.

– Han snakket dårlig engelsk. Etter hvert skjønte vi at han var innelåst, men ikke hvor han var. Han ga inntrykk av at han hadde lite luft og følte seg dårlig. Da fikk vi ringt opp finsk politi og satt opp en telefonkonferanse, forklarer Halvorsen.

– En teori er at mannen har gått fri for strøm

Etter å ha lokalisert mannen ble Heimevernets grensepatrulje sendt ut og fikk låst ut mannen, som ble lettet og glad for å kunne puste i frisk luft igjen. Politiet er usikre på hvordan mannen låste seg inne.

– En teori er at mannen har gått fri for strøm med bilnøkkelen sånn at han ikke kunne åpne bilen, sier Halvorsen til VG.