Kvinne omkom i brann i Molde

En kvinne i 70-årene mistet livet i en brann i en tomannsbolig i Molde i natt. Ektemannen hennes behandles for brannskader, opplyser operasjonsleder John Bratland til NTB.

Møre og Romsdal politidistrikt fikk melding om brannen klokka 1.43. Da ble det meldt om røyk og flammer ut av et vindu. De tre andre som var i huset, kom seg ut selv og skal ikke være skadd.

210 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 210 koronasmittede i Norge. Det er 79 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 208 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 306, så trenden er synkende.

53 nye koronasmittede i Oslo

Det er registrert 53 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 15 under snittet de sju foregående dagene.

53 tilfeller er åtte færre enn på onsdag og 38 færre enn samme dag forrige uke. Smitten er høyest i bydel Vestre Aker og lavest i bydel Grorud.

Russebråk flere steder i landet

Det var tilløp til slagsmål da ti-tolv russebusser samlet seg ved Skaret i Hole kommune i natt. Busser som kom fra Oslo og Bærum, ble bortvist fra stedet.

Både fra Follo og Agder ble det meldt om bråk i form av høy musikk.

G7 skaffer vaksiner

G7-landene er enige om å utvide den globale kapasiteten for vaksineproduksjon og forsyne verden med minst 1 milliard doser koronavaksiner.

G7-lederne skal enes om dette målet på G7-møtet i Sørvest-England i helgen. Det kunngjorde det britiske vertskapet for G7-møtet like før midnatt.

Koronasmitte på cruiseskip

To passasjerer på et av de første cruiseskipene som har fått tillatelse til å seile igjen i Karibia, har testet positivt for koronavirus. Det opplyste Royal Caribbean i natt norsk tid.

De rundt 600 passasjerene og mannskapet på 650 personer, var vaksinert på forhånd. Skipet Celebrity Millennium hadde lagt ut fra St. Maarten lørdag på en sju dager lang seilas til Barbados, Aruba og Curaçao.

Minst ti drept

Tre soldater ble såret da de ble overfalt under et patruljeoppdrag i den nordlige delen av Burkina Faso, opplyste landets sikkerhetsstyrke i natt. Minst ti av angriperne ble drept av patruljen. Patruljen beslagla våpen, ammunisjon og motorsykler.

Angrepet skjedde i går, fem dager etter 132 sivile ble drept i en landsby i den blodigste massakren til nå i det seks år lange jihadistopprøret i landet.