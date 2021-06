Regjeringen vil elektrifisere sokkelen fra land

Meldingen legges fram fredag, men Dagens Næringsliv ble kjent med flere av konklusjonene allerede torsdag.

– Skal vi kutte utslippene med 50 prosent innen 2030, så kan du ikke gjøre det på noen annen måte enn elektrifisering med kraft fra land, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

I tillegg foreslår regjeringen blant annet at et ekspertutvalg skal se på hvordan strømnettet kan bygges ut raskere og forbedres, og det kommer et veikart for hydrogensatsing.

Dagens oljepolitikk ligger fast, og det konkluderes med at det skal deles ut nye konsesjoner og at oljefelt også skal åpnes i tiden som kommer.