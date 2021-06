VG: Mannen som er siktet for Hellerud-drapet, erkjenner straffskyld

Advokat Cathrine Grøndahl sier til VG torsdag kveld at 29-åringen erkjenner de faktiske forholdene rundt drapet. Han ble pågrepet etter at han hadde kjørt mot kjøreretningen på E6 og kollidert med en møtende varebil ved Morskogen i Eidsvoll rundt klokken 6 tirsdag morgen.

Han ble også siktet for drapsforsøk på de to menneskene som satt i bilen han kolliderte med.

Dette erkjenner han derimot ikke straffskyld for. Han skal ha forklart at intensjonen med kollisjonen var å ta sitt eget liv, og ikke å drepe de to i den møtende bilen.

– Han angrer veldig på det han har gjort, og synes det han har utsatt andre mennesker for er ille, sier Grøndahl.

Politiet opplyste torsdag at det er gjennomført en primærpsykiatrisk undersøkelse av mannen. Politiadvokat Børge Enoksen sa til NTB at siktede er preget etter hendelsen, men at det foreløpig ikke er konkludert med noe ut ifra den psykiatriske undersøkelsen.

– Bakgrunnen for at det er gjennomført en primærpsykiatrisk undersøkelse, er sakens alvorlighet. Vi så det også som naturlig å gjøre med tanke på det som skjedde etter drapshandlingen, sier Enoksen.

Mannen ble pågrepet etter at han etter kollisjonen sa til politiet at han hadde «gjort noe mot en kvinne i Oslo». Dette ledet politiet til leiligheten på Hellerud der de fant den drepte kvinnen. Ifølge politiet er det en relasjon mellom den drepte og den siktede.