Kongen om pandemien: – Nå tror jeg vi alle er glade for at det nærmer seg slutten

– Det nærmer seg sommer, og vi har lagt ett år og fire måneder med pandemi i Norge bak oss. Nå tror jeg vi alle er glade for at det nærmer seg slutten, sa kong Harald da han onsdag innledet et digitalt møte med landets ti statsforvaltere og Sysselmannen på Svalbard.

Vanligvis er det statsforvalterne som har ansvaret for organiseringen når kongeparet er ute og reiser i Norge, og kongen påpekte at det har blitt lite av dette i det siste.

– Noe helt annet å oppleve på nært hold

– Begrensningene pandemien har lagt, har blant annet ført til at Dronningen og jeg har sett langt mindre til dere enn vi normalt gjør, sa kongen.

Og fortsatte:

– Selv om vi har lest og fulgt med på det som skjer i landet vårt, er det noe helt annet å oppleve på nært hold, se med egne øyne og snakke med mennesker der de bor, som vi vanligvis pleier å gjøre. Dette savner vi!

(Artikkelen fortsetter under video)



Video: Dronningen forteller om kongeparets usedvanlige 17. mai: – Det blir annerledes

Møtet med statsforvalterne og sysselmannen handlet om hvordan det har vært å håndtere pandemien.

– Vi ser nå med stor glede fram til sommeren

– Det gjorde inntrykk å høre hvorledes dere har jobbet gjennom denne perioden, med alle sine spesielle og helt nye utfordringer som ingen av oss hadde noen øvelse i fra før, sa dronning Sonja da møtet nærmet seg slutten.

I neste uke drar kongeparet ut på sin første offisielle reise ut i Norge etter at pandemien startet.

– Vi ser nå med stor glede fram til sommeren. Kongen og jeg begynner så smått å ta tilbake det normale livet når vi neste uke reiser med Kongeskipet til Vestland fylke. Da skal vi med egne øyne og øre få oppleve hvorledes folk har det i Hyllestad, Flåm og Florø. Det blir færre mennesker enn vi er vant med, men vi er glade for at vi igjen kan reise litt rundt, sa dronningen.

Video: Kong Harald: – Uvirkelig, fremmed og skremmende situasjon