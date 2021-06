Håkon Brækhus og Audun Beckstrøm er bistandsadvokatene til foreldrene til Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen som ble drept i Baneheia for 21 år siden.

Den siste tidens utvikling i saken, med at Viggo Kristiansen skal få prøvet saken sin på nytt, og at han nylig ble løslatt fra fengsel, har vært en stor belastning for de etterlatte. Ifølge bistandsadvokatene har de likevel tro på at den nye etterforskningen i saken vil kunne gi nye svar, skriver VG.

Advokatene er likevel klare på at det for foreldrene er helt avgjørende at det blir en ny rettssak hvor bevisene må prøves på nytt.

– En samlet gjenopptakelseskommisjon har uttalt i sin rapport at bevisene mot Viggo Kristiansen er sterke. Bevisene må da prøves i retten. Det vil være umulig å akseptere at saken blir lagt bort uten en ny rettssak. Da vil man i så fall stå igjen med en mengde ubesvarte spørsmål og et uoppklart drap, sier bistandsadvokatene, som viser til at bare Viggo Kristiansen er dømt for drap på begge jentene.

Også Viggo Kristiansen ønsker at det skal gjennomføres en ny rettssak, sier hans advokat Arvid Sjødin. Advokaten er imidlertid tvilende til om påtalemyndigheten vil få bevis nok til å kunne reise en ny sak.