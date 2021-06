Ingen grenser for hvor mange ganger du kan be om Janssen-vaksinen

– Det er ingen kvote for hvor mange ganger man kan spørre om dette, bekrefter helseminister Bent Høie (H) på spørsmål fra NTB.

Teoretisk sett kan man dermed henvende seg til lege etter lege til man kanskje får et positivt svar. Men Høie poengterer at det stilles klare kriterier for hvorvidt en pasient kan få Janssen-vaksinen, og at et avslag skal bygges på nettopp disse kriteriene.

– Med mindre man har gode grunner for å hevde at kriteriene er vurdert feil, bør man ikke belaste helsetjenestene ved gå rundt og spørre om dette, understreker helseministeren