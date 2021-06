Nå skifter været – kjøligere i store deler av landet

Onsdag markerer et værskifte da høytrykket som gir varme temperaturer beveger seg østover. Fra og med torsdag kan vestlendinger, trøndere og nordlendinger vente seg nedbør og kaldere vær.

– Utover i uken og mot helgen blir det temperaturer ned mot 10 grader i nord, 10–12 grader i Midt-Norge og 10–15 grader på Vestlandet, forteller statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes hos Meteorologisk institutt.

Østafjells vil temperaturene holde seg på rundt 20 grader, og leet fra fjellene vil sørge for at det ikke blir så mye nedbør.

– Men det kan komme enkelte byger på ettermiddagene, sier Moxnes.

Brannfare i hele landet

Statsmeteorologen understreker likevel at selv om det nå blir våtere i store deler av landet, bør du være forsiktig med åpen ild.

– Det er litt variert om det er brannfare for skog eller gress og lyng, det kommer gjerne an på hvor langt våren er kommet de enkelte stedene. Men forsiktig bør en være, sier Moxnes.

Hasta la vista, høytrykk....👋😬 Nå drar høytrykket østover og erstattes av lavtrykk fra vest. Dette gir nedbør på Vestlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge fra torsdag🌧️ Østlandet ligger i le bak fjellene og får stort sett oppholdsvær⛅ pic.twitter.com/FEQ6PNKhqu — Meteorologene (@Meteorologene) June 9, 2021

For Østlandet sender Meteorologisk institutt onsdag ut skogbrannvarsel, mens det i resten av landet er gress- og lyngbrannfare.

– Det var en del nedbør på Østlandet før det ble tørt, men nå har det vært tørt såpass lenge at det er fare for skogbrann.

Mindre snø i fjellene

Meteorologisk institutt melder onsdag at det er mye mindre snø i fjellene nå enn hva det var på samme tid for et år siden. Men det er ikke fordi våren i år har vært mildere, forteller Moxnes:

– Det var mindre snø nå i vinter enn i fjor, og mye av nedbøren kom som regn. Så det er stor forskjell på i fjor og i år oppe i fjellene.

Men tenker du at det betyr at nå er det bare å ta fjellskoene fatt, vil statsmeteorolog Moxnes råde deg til å vente litt.

– Det er nok litt tidlig for toppturer enda. Men opp mot 1500 meters høyde er det stort sett bart i Sør-Norge, forteller hun.