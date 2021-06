188 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 188 koronasmittede i Norge. Det er 272 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 239 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 344, så trenden er synkende.

ProPublica: USAs 25 rikeste betaler knapt inntektsskatt

USAs 25 rikeste, blant dem Jeff Bezos og Elon Musk, betalte i praksis bare 3,4 prosent i skatt mellom 2014 og 2018, ifølge ProPublica.

Ifølge det uavhengige journalistikk-nettstedet skjedde dette samtidig som deres kollektive rikdom økte med mer enn 400 milliarder dollar, tilsvarende 3.309 milliarder kroner. Flere av de aller rikeste betalte ifølge nettstedet enkelte år ingen verdens ting i inntektsskatt, blant dem Amazon-grunnlegger Elon Musk og Tesla-sjef Elon Musk.

Brann i Øygarden – hus og hytter ble evakuert

Fire personer i hus og hytter ble i natt evakuert på grunn av en brann i terrenget ved Trengereid i Øygarden i Vestland. De fikk kort tid etter dra hjem igjen.

– En god del andre ble vekket, forteller operasjonsleder Tore André Brakstad til NTB.

Bud fraranet pakker i Oslo

Politiet leter etter to mistenkte etter at et avisbud som også leverte pakker, ble fraranet minst ti pakker på Sinsen i Oslo. Oslo politidistrikt meldte om saken ved 4.15-tiden i natt. Avisbudet er ikke fysisk skadd.

Den ene mistenkte var iført rød jakke, mens den andre hadde sort jakke på seg.

En fjerde opposisjonspolitiker pågrepet i Nicaragua



Ytterligere to opposisjonspolitikere er pågrepet i Nicaragua. Dermed er totalen fire de siste ti dagene. USA fordømmer landets president som en «diktator».

Félix Maradiaga ble pågrepet i går kveld lokal tid etter å ha blitt tilkalt til statsadvokatens kontor for å gi en forklaring. Han er under etterforskning for angivelige forbrytelser mot myndighetene. Senere samme kveld ble ytterligere en opposisjonell presidentkandidat, Juan Sebastián Chamorro, pågrepet – også han etter å ha blitt avhørt av statsadvokaten.

Omfattende skogbrann i Arizona

Brannmannskaper har ingen kontroll på en stor skogbrann i delstaten Arizona i USA. Skogbrannen brer seg over to fylker og har foreløpig spredt seg i et område på 290 kvadratkilometer.

I fylket Gila er minst 2.500 boliger blitt evakuert, og folk i rundt dobbelt så mange boliger er pakket og klare til å evakuere på kort varsel, ifølge lokale myndigheter.