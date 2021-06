Påtalemyndigheten anker ikke ambulansekaprerdommen

– Vi er fornøyd med dommen og har ikke anket den, sier statsadvokat Alvar Randa til NTB.

Den 33 år gamle mannen ble 20. mai dømt til tolv års forvaring med en minstetid på åtte år for den mye omtalte ambulansekapringen i Oslo i 2019. I alt ble mannen dømt for 24 forhold, hvorav de mest alvorlige var drapsforsøk på sju personer. Dommen var i tråd med aktors påstand.

Ankefristen gikk ut onsdag i forrige uke.

Mannen anket selv på stedet etter at dommen var lest opp. Det er foreløpig ikke bestemt noe tidspunkt for ankesaken.