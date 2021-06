Deltafrykt i Oslo

Et stort smitteutbrudd blant russen i Oslo har den sisten uken gitt byrådet en alvorlig påminnelse om hvor fort coronaviruset kan spre seg.

Nå trekkes deltavarianten fram som en ny bekymring.

Tirsdag ble coronatiltakene i hovedstaden forlenget fram til og med fredag 18. juni. I begrunnelsen viser byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til at det er en reell risiko for deltautbrudd også i Oslo:

«FHI har angitt at det er sannsynlig at denne varianten vil dominere smittebildet over tid. Det vil være sannsynlig at det skjer utbrudd med varianten også i Oslo i tiden fremover. Det kan være svakere beskyttende effekt etter kun en vaksinedose mot denne mutanten, og det kan få betydning for smittespredning og antall sykehusinnleggelser.»

– Det er et uromoment oppi dette her, sier Johansen til NTB.

Så langt er det påvist 16 deltatilfeller i Oslo. Deltavarianten ble tidligere omtalt som den indiske varianten.

Russeutbrudd

I uke 22 ble det registrert 596 nye smittetilfeller i hovedstaden. Det er en økning på hele 86 prosent fra uken før.

I alt 346 smittetilfeller knyttes til smitteutbruddet blant russen, og mer enn 2.600 nærkontakter er i karantene. Smitten har også spredd seg til enkelte barneskoler i ulike bydeler.

Det at smitten først og fremst sprer seg blant unge mennesker, gjør smittesporingsarbeidet mer krevende, forteller byrådslederen.

– Dette er aktive mennesker med masse møtepunkter. Vi ser at smittesporingsarbeidet blir mer krevende.

Han avviser at utbruddet gjør det nødvendig å ta et skritt tilbake. Men det er for tidlig å lette mer:

– Akkurat nå har gjenåpningen ført til veldig høy mobilitet med fester her og der. Vi tåler høyere smitte, men vi er nødt til å forsikre oss om at vi fortsatt har god kontroll, sier Johansen, som mener gjenåpningen av Oslo så langt har vært en suksess.

– Vår ambisjon er at når vi går videre og åpner, så skal det være for godt.

Høyrisikoarena

Johansen er ikke er kjent med tilfeller av deltavariant i russeutbruddet.

Men utbruddet har skapt sterk bekymring, og byrådet går nå til det skritt å forby rulling på russebuss ut skoleåret.

«En innestengt russebuss med svak ventilasjon og luftskifte, med mange deltakere uten overholdelse av anbefalt avstand og inntak av alkohol, er en høyrisikoarena for smittespredning», skriver byrådet i begrunnelsen.

– Det vi vet, som også har betydning for russen, er at folk smittes mye mer innendørs enn utendørs, påpeker Johansen.

Samtidig har det vært mye festing og en kraftig økning i mobiliteten. Det gjør det vanskelig å slippe mer opp.

– Våre smittevernfaglige folk er tydelige på at vi må være forsiktige.

Vaksineringen skyter fart

En mer positiv nyhet er at vaksineringen nå ventes å skyte kraftig fart.

De kommende to ukene skal Oslo etter planen sette over 100.000 vaksinedoser, 65.000 i neste uke og 49.000 uka etter.

– Vi tar et kraftig jafs. Det begynner å hjelpe, sier Johansen til NTB.

Samlet sett venter kommunen at alle over 45 år vil ha fått tilbud om første vaksinedose innen neste uke.

Innen uke 29, som løper til 25. juli, skal alle over 18 år ha fått tilbud om vaksine.