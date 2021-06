Aktor ber om 15 års fengsel for terrortiltalt 25-åring

Rettssaken mot 25-åringen fra Skien har pågått i Oslo tingrett siden 18. mai, opplyser NRK.

Han står tiltalt for tre forsøk på å medvirke til terrorangrep i utlandet via chattegrupper han var administrator for. Mannen er også tiltalt for å ha deltatt i terrorgruppa IS, samt å ha delt bombeoppskrifter og propaganda for IS.

Tirsdag la aktor ned påstand om 15 års fengsel.

– Jeg mener det er grunnlag for å si at han har prøvd å motivere til terrorhandlinger og vært med på å skape en betydelig terrortrussel globalt, men særlig for Europa, Vesten og Norge, sa aktor, statsadvokat Geir Evanger i sin avsluttende prosedyre.

25-åringen nekter straffskyld på alle punktene om terror.

Mannens forsvarer, advokat Brynjar Meling, holder sin prosedyre onsdag.