Seks av sju norske hunderaser er utrydningstruet

Den eneste norske hunderasen som ikke står i fare for å forsvinne for godt, er norsk elghund grå, melder NRK.

– Vi er opphavsland til disse hundene og da har vi et spesielt ansvar overfor FN å bevare disse rasene, sier professor i husdyravl og -genetikk, Odd Vangen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

De øvrige norske hunderasene – som alle er utrydningstruet – er haldenstøver, hygenhund, norsk buhund, norsk elghund sort, norsk dunker og norsk lundehund.

For ti år siden ble det startet et prosjekt som skulle bidra til å ivareta de nasjonale hunderasene ved å fryse ned sæd for å sikre at genetikken ikke ble helt borte. Statistikken viser også en svak økning hos noen av rasene, men økningen er for svak til at man kan si at de er ute av faresonen.

Ifølge Vangen er en av årsakene at de norske hunderasene er typiske brukshunder og ikke avlet fram som rene selskapshunder. Mange av rasene er for eksempel avlet fram til bruk i jakt, men mangel på jegere, jaktområder og rekruttering av nye unge jegere gjør at populariteten daler.