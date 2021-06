Fire muslimer drept i bilangrep

Fire personer fra en muslimsk familie ble drept i et angrep med en pickup i London i Ontario søndag. En femte person, en ni år gammel gutt, ligger på sykehus med alvorlige skader.

En 20 år gammel mann er pågrepet etter påkjørselen. Mannen kjente ikke ofrene, men rettet angrepet mot dem fordi de var muslimer, ifølge politiet. Mannen er foreløpig siktet for fire drap og ett drapsforsøk, men myndighetene vurderer å utvide siktelsen til terror.

Jens Stoltenberg møtte Joe Biden

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg møtte i natt norsk tid for første gang USAs president Joe Biden ansikt til ansikt. Den norske generalsekretæren skrøt av møtet i etterkant.

– Vi tok opp et bredt spekter av temaer: Russland, Kina, global terrorisme, cybertrusler og sikkerhetskonsekvensene av klimaendringer, sa Stoltenberg til pressekorpset som ventet utenfor Det hvite hus.

249 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 249 koronasmittede i Norge. Det er 43 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 278 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 352, så trenden er synkende.

Nabohus måtte evakuere etter boligbrann

Det brøt i natt ut brann i en bolig i Bjerkreim i Rogaland. Et nabohus ble evakuert, og én person fikk behandling etter å ha pustet inn røyk.

Brannen kom raskt under kontroll, men brannvesenet fortsatte å drive slukkearbeid utover natten. Meldingen om brannen kom rett før klokken halv to.

Fortsatt ingen valgvinner i Peru

Det er fortsatt ikke utpekt noen vinner av presidentvalget i Peru. Etter at drøyt 96 prosent av stemmene var opptalt, ledet marxisten Pedro Castillo med knapt 0,6 prosentpoeng over høyrepopulisten Keiko Fujimori. Da var det kun 95.000 stemmer som skilte de to kandidatene.

Fujimori ledet tidlig, men ettersom stemmer fra landsbygda har blitt talt opp, har Castillo hentet henne inn og tatt ledelsen. Fujimori fremmet har fremmet anklager om fusk og påsto at det var «uregelmessigheter» ved valget.