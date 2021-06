Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) sa igjen på fredag at man regner det som sannsynlig at den såkalte indiske varianten, Delta, vil bli den dominerende coronavirusvarianten også i Norge.

Den står allerede for drøyt tre firedeler av coronatilfellene i Storbritannia, som fram til nylig var dominert av Alpha-varianten. Alpha-varianten er i dag den som dominerer i Norge.

Har potensial til å bre seg betydelig fortere

– Ut ifra erfaringer med Alpha-varianten, kan man anta et lignende perspektiv, men det er farlig å spekulere, sier Vold til NTB.

Hun legger til at Delta-varianten har potensial for å bre seg betydelig fortere enn Alpha.

– Vi følger utviklingen i Storbritannia tett. Vi får stadig mer informasjon og følger med på smittsomheten til varianten, effekten av vaksiner, og utbredelsen av alvorlig sykdom.

Mangler data om alvorlig sykdom

Vold presiserer at det mangler data om alvorlig sykdom i øyeblikket, ettersom dette tar lengre tid å samle inn.

I tillegg er det ikke lenger slik at antallet smittetilfeller nødvendigvis er den beste indikatoren for sykdom, ettersom flere i risikogruppa nå er beskyttet mot coronaviruset, og dermed kan antallet smittede øke uten en like stor økning i antallet med alvorlig sykdom.

– Vi følger med både på smittetall og sykehusinnleggelser, det er den totale sykdomsbyrden vi er interessert i, sier FHI-toppen.

Nakstad mener det er viktig at Delta-varianten ikke får stort omfang i Norge før flest mulig har fått to doser av vaksinen mot coronaviruset.