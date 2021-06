Mental Helse Ungdom: Historisk satsing på psykisk helse i budsjettenigheten

I revidert budsjett er det satt av 650 millioner til psykisk helsevern. Det er en dobling fra pengesummen regjeringen opprinnelig satte av.

– Det er ingen regjering som har satset så stort som regjeringen gjorde, og nå blir det doblet. Det er historisk, sier generalsekretær Adrian Tollefsen i Mental Helse Ungdom til NTB.

– Nå er det opp til Stortinget, aktørene i helsevesenet og kommunene å følge opp det regjeringen og Frp har fått til. De må sørge for at det blir vedtatt og at pengene blir brukt på riktig måte, sier Tollefsen.

Ny støtteordning

Fremskrittspartiet opplyser at midlene som settes av, vil øke kapasiteten i tilbudet til psykisk syke. Midlene er fordelt slik:

* 150 millioner ekstra til barne- og ungdomspsykiatrien.

* 100 millioner øremerket kjøp av privat behandlingskapasitet.

* 80 millioner mer til tilskuddsordningen til kommunene og frivillige organisasjoner.

* En ny støtteordning på 10 millioner for frivillige aktører som skal hjelpe barn og ungdom i tettbebodde og levekårsutsatte strøk.

Særlig det siste punktet trekkes fram som viktig av Mental Helse Ungdom.

– Det betyr at det satses på å hjelpe der det trengs mest, sier Tollefsen.

– Svarer på Kjøs-utvalget

Tollefsen mener budsjettenigheten langt på vei svarer på utfordringene det såkalte Kjøs-utvalget pekte på. Regjeringens ekspertgruppe har gransket pandemiens innvirkning på psykisk helse og rusbruk og lagt fram forslag til tiltak.

Nettopp pandemiens virkning på psykisk helse trekkes også fram av Morten Stordalen, Frps helsepolitiske talsperson.

– Vi må ta grep nå. Derfor har Frp prioritert dette i forhandlingene med regjeringspartiene. Vi kan ikke akseptere at mennesker i dyp krise ikke får den hjelpen de trenger, sier Stordalen.

En satsing på psykisk helsevern var blant de første kravene Frp stilte i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene.

Svært bekymret

Stordalen sier han er svært bekymret for ettervirkningene av pandemien på befolkningens psykiske helse.

– Det har vært en tøff og vanskelig tid for mange i samfunnet vårt. Flere er blitt permitterte eller har mistet jobben. Eldre og syke har kjent på ensomheten ved å ha vært avskårne fra besøk av sine nærmeste, sier Frp-politikeren.

– Barn og ungdom har i lengre tid ikke kunnet møte fysisk på skole eller fritidsaktiviteter. For mange av de yngste kjennes ett år i deres unge liv som en hel evighet. Vi strekker ut en hånd til alle de som sliter og som har behov for hjelp, fortsetter han.