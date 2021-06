Politiet: Trolig ikke eksplosiver i Trondheim – område blir evakuert

Området ble ikke evakuert før bombegruppa hadde gjennomsøkt leiligheten og slått fast at det trolig ikke er eksplosiver der.

– Undersøkelser som bombegruppa har gjort tilsier det er liten sannsynlighet for at det er eksplosiver, sier Wenche Johnsen, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

– De nærliggende leilighetene vil nå bli evakuert. Gjenstanden det er snakk om er en safe og den skal bombegruppa nå åpne. Varigheten på evakueringen vil bli cirka en time, sier Johnsen.

Politiet opplyser til Adresseavisen at de har opplysninger om at det skal være et sprenglegeme på adressen. Politiet ransaket tidligere søndag adressen i etterforskningen av et våpentyveri.

– En person er siktet for grov ulovlig befatning med eksplosiver og to personer er siktet for tyveri i forbindelse med samme sak, sier politiadvokat Ole Andreas Aftret i Trøndelag politidistrikt til Adressa.

Den nasjonale bombegruppa kom til stedet i 19-tiden.