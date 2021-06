Mann alvorlig skadd i sykkelulykke

Politiet opplyser at det tilsynelatende dreier seg om to syklister som har hektet styrene sammen ved et uhell. Ulykken skjedde på en skogsbilvei.

En mann i 20-årene er fløyet til Oslo universitetssykehus med luftambulanse med alvorlige skader. Han har hodeskader, men var ifølge politiet bevisst hele tiden.

– Politiet har snakket med vitner som så hendelsen. De to sykelistene hektet styrene sammen, den ene mistet da kontrollen og kjørte ut i kanten. Der traff han en stein/berg/fjell. Han hadde heldigvis på seg hjelm. Det opprettes sak på ulykken, skriver politiet i Sørøst på Twitter.

Den andre syklisten er kjørt til legevakt.