I en undersøkelse gjort på oppdrag for forsikringsselskapet If, svarer 8 prosent at de bruker vinterdekk på bilen i juni og juli. 5 prosent har på såkalte helårsdekk, mens 3 prosent ikke aner hva slags dekk de kjører rundt med.

Nå frykter forsikringsselskapet ulykker på vinterdekk i juni og juli.

– Gummiblanding og mønster på vinterdekk er laget for snø- og isføre og kan være svært trafikkfarlig på veien i sommervarmen, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Å kjøre på vinterdekk gir drastisk lengre bremselengder og dårligere stabilitet i svinger.

– Mønsteret på tvers i et vinterdekk er dessuten laget for å få godt grep på snø og is. I et sommerdekk er det langsgående riller. De er der for å transportere bort vann, og er helt nødvendige for å unngå eller redusere effekten av vannplaning, sier Clementz.