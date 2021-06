Eldre person funnet død i vannet i Sveio

– Personen ble funnet av pårørende som lette etter vedkommende, skriver Sørvest politidistrikt på Twitter.

Til Dagbladet opplyser politiet at personen sist ble sett i går kveld, og at de derfor anslår at dette har skjedd i løpet av natten. Mannen ble meldt savnet av pårørende søndag morgen.

– Da vi var på vei ut for å bistå, så meldte de i mellomtiden at de hadde funnet vedkommende død i sjøen, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen til avisen.

Avdøde skal nå sendes til obduksjon for å fastslå dødsårsaken.

– Men vi tror per nå at dette er en drukningsulykke. Det er hovedhypotesen, sier Fenne-Jensen.