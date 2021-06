Nakstad om gjenåpningen: Ingen grunn til å tro det blir forsinkelser

27. mai åpnet regjeringen trinn to i gjenåpningsplanen. Det skal etter planen gå rundt tre uker mellom hvert trinn, og så langt ser det ikke ut til at det blir noen forsinkelser for trinn tre.

– Sånn som det ser ut nå, er det ingen grunn til å tro at vi får noen forsinkelser i den gjenåpningsplanen, sier Nakstad til NRK.

Dermed er han enig i vurderingene som statsminister Erna Solberg (H) ga til Aftenposten fredag.

– Foreløpig går det veldig bra, sa Solberg til avisen da.

Trinn tre skal etter planen starte 17. juni. Det er tre faktorer som styrer tempoet i gjenåpningen: antall smittede, kapasitet i helsetjenesten, og antall vaksinerte.

I neste trinn vil blant annet den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt oppheves og det vil bli tillatt med 20 gjester i private hjem. I tillegg kan inntil 1.000 personer samles på arrangementer innendørs.

Nakstad minner om at ting kan endre seg selv om det ser lovende ut nå.

– Det er mange ting som er usikkert. Og derfor venter man med å vurdere det til man ser effekten av gjenåpningstrinn nummer to.