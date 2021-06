Pride-flagg rives ned i Oslo

På Ulsrud videregående hadde noen forsøkt å ødelegge flaggsnora og tenne på pride-flagget som vaiet i skolegården. Det er nå flyttet til et vanskeligere tilgjengelig sted på skolen.

Flagget på Bøler skole ble stjålet natt til fredag. Da det ble heist nytt flagg, ble også det stjålet etter få minutter, skriver Vårt Oslo. Det samme skjedde med det tredje flagget.

– Nytt flagg ble heist klokka 16 i dag. Klokka 16.50 var det stjålet. Nå er vi både lei oss og fortvila, skriver Bøler skole på Facebook.

Fredag ettermiddag ble flagg nummer tre heist. I løpet av lørdagen har også dette blitt stjålet.

— Vi er rett og slett sjokkert og lei oss over at noen blir så provosert over et flagg som feirer kjærlighet, likhet og mangfold at de tar med verktøy for å klippe over messingkrokene som fester flagget, skriver skolen.

I alt har fire skoler i Oslo fått frastjålet regnbueflagg. Dette gjelder både barne-, ungdoms- og videregående skoler sier utdanningsetaten til NRK.

De forsøker nå å få tak i nye flagg til skolene så raskt som mulig. Det har også skjedd hærverk på flaggstangen til Ytre Enebakk skole i sammenheng med pride-markering.

– Til dere som stjeler disse flaggene: For meg kunne dere like gjerne slått til meg med knyttneven i magen. Så opprørt og forbanna blir jeg, sier Jon Reidar Øyan til Avisa Oslo.

Han er leder for Homonettverket i Arbeiderpartiet og sitter i bystyret. Årets Oslo Pride arrangeres fra 18. til 27. juni.