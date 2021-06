Hard kritikk mot Plan: «Sviktet 20.000 barn – førte faddere bak lyset»

Bistandsaktuelt har besøkt 10 landsbyer i Monaragala-distriktet, der Plan blant annet har bygget skoler og vann- og sanitærfasiliteter. Høsten 2019 besluttet Plans ledelse å trekke seg helt ut av Sri Lanka etter 38 års hjelpeinnsats. Foto: Shihar Aneez