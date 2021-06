VG: Legene kan nekte å skrive ut Janssen-vaksinen

Men det gjenstår fortsatt å få med Legeforeningen på ordningen, skriver avisa.

Helsedirektoratet sa først at vaksinen fra Johnson & Johnson skal tilbys til alle som vil ha den, og at det ikke er legens ansvar når de skriver ut vaksinen på resept. Da svarte Legeforeningen med at det var umulig å skrive ut resept uten å vurdere forsvarlighet.

Regjeringen har lenge hatt et mål om å lage en ordning hvor enkelte frivillig kan la seg vaksinere med Janssen-vaksinen utenfor Folkehelseinstituttets offisielle vaksineprogram. Vaksinen ble satt på pause i Norge i april.