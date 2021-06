Fredag bekreftet regjeringen at Norge har inngått en frihandelsavtale med Storbritannia.

NHO mener avtalen er gode nyheter for norske bedrifter og norske arbeidsplasser. De legger til grunn at Stortinget ikke tar ferie før avtalen med Storbritannia er vedtatt.

Tapt mulighet for sjømatnæringen

– Det er svært viktig for hele næringslivet at vi får på plass denne avtalen med vår viktigste handelspartner etter EU. I forhandlinger må man gi og ta, og noen av forventningene våre er ikke innfridd, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid.

Ifølge Almlid er dette en tapt mulighet for sjømatnæringen.

– Økt bearbeiding av råstoff i Norge ville skapt lønnsomme, varige arbeidsplasser og økte verdier langs kysten vår. Eksporten til Storbritannia utgjør over 200 milliarder kroner, og nå legges forutsetningene for at handelen kan fortsette å vokse med store muligheter innen det grønne skiftet.

Ambisiøs avtale

Statsminister Erna Solberg (H) kaller avtalen «ambisiøs og omfattende».

– Selv om den ikke er like god som EØS-avtalen, er dette den mest omfattende frihandelsavtalen noensinne, sa Solberg da hun presenterte avtalen fredag.

– Avtalen betyr at norske eksportbedrifter har adgang til det største markedet vårt utenfor EU. Det sikrer arbeidsplasser og verdiskapning, sa statsministeren.

– Det ville vært umulig å få til en like god avtale med britene som EØS-avtalen, noe som minner oss på hvor viktig EØS faktisk er. Forholdet til Storbritannia blir derfor ikke like sømløst som til EØS-land, men denne avtalen vil uansett gi forutsigbarhet og forutsetninger for nye satsingsområder, sier Almlid.